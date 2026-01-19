تركيا.. تراجع ملحوظ في أسعار المنازل

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن أسعار المنازل في البلاد شهدت انخفاضا ملحوظا على أساس سنوي حتى نهاية العام الماضي رغم ارتفاعها اسميا.



وذكر البنك المركزي في بيان له: "ارتفع مؤشر أسعار المساكن في ديسمبر 2025 بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وزاد اسميا بنسبة 29% على أساس سنوي، لكنه انخفض حقيقيا بنسبة 1.4%".

ووصل مؤشر أسعار المساكن المعدل حسب الجودة في ديسمبر الماضي إلى 204.5 نقطة. وفي الوقت نفسه، سجلت المدن الكبرى في البلاد: إسطنبول وأنقرة وإزمير انخفاضا في الأسعار على أساس شهري بنسب 0.2%، و0.2%، و0.1% على التوالي.



وعلى أساس سنوي، بلغ ارتفاع الأسعار في هذه المدن 28.5% في إسطنبول، و34.9% في أنقرة، و30.8% في إزمير.



وكانت مجلة "إيكونوميم" الاقتصادية التركية قد ذكرت سابقا، استنادا إلى بيانات البنك المركزي للربع الثالث من العام، أن أسعار المساكن في تركيا ارتفعت اسميا بالضبط 41 ضعفا خلال الخمسة عشر عاما الماضية.