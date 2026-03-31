تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران

الوكيل الإخباري- ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مدفوعا بارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز نتيجة حرب إيران.



وقفزت أسعار النفط إلى نحو الضعف بفعل الحرب على إيران، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى دراسة خيار رفع أسعار الفائدة للحد من انتقال هذه الزيادات إلى بقية أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21 دولة، ارتفاعا إلى 2.5% في مارس مقارنة بـ1.9% في فبراير، وهو أقل قليلا من توقعات المحللين عند 2.6%، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الطاقة بنسبة 4.9%.