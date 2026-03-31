تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران

أرشيفية
 
الثلاثاء، 31-03-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري- ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مدفوعا بارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز نتيجة حرب إيران.

وقفزت أسعار النفط إلى نحو الضعف بفعل الحرب على إيران، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى دراسة خيار رفع أسعار الفائدة للحد من انتقال هذه الزيادات إلى بقية أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21 دولة، ارتفاعا إلى 2.5% في مارس مقارنة بـ1.9% في فبراير، وهو أقل قليلا من توقعات المحللين عند 2.6%، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الطاقة بنسبة 4.9%.


في المقابل، أظهرت بيانات "يوروستات" تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.3% من 2.4% في الشهر السابق.

 
 


أحدث الأخبار

محطة محروقات في عمّان

أخبار محلية الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار

شؤون برلمانية “التعليم النيابية” تقر عدداً من مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية نقابة تجار الألبسة والأقمشة تزور دائرة الجمارك

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تلتقي السفير المصري لدى المملكة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء

أخبار محلية افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء



 




الأكثر مشاهدة