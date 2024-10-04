تطورات على أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في نوفمبر.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2640.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر.