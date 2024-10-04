تطورات على أسعار الذهب عالمياً

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2640.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2660.90 دولار.
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