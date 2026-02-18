الأربعاء 2026-02-18 10:19 ص

تعرف على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

الأربعاء، 18-02-2026 08:32 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب الأربعاء بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من 2% في الجلسة السابقة إثر تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا شكل ضغطا على الأسعار.اضافة اعلان


وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4886.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من 2% الثلاثاء حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان عند 4904.50 دولارا.

وواصل الدولار مكاسبه الأربعاء إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.

ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

والأسواق في البر الرئيسي للصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، مما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.
 
 


