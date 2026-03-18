تعرف على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات بينما يقيمون الأثر الاقتصادي للصراع الدائر في الشرق الأوسط قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5000.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.1% إلى 5004.60 دولارات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وظلت أسعار النفط مرتفعة، وأدت الهجمات الإيرانية على الإمارات إلى تفاقم المخاوف بشأن توقعات المعروض العالمي.

ولا يزال مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا لخمس شحنات النفط العالمية، مغلقا بشكل كبير مع تهديد إيران بمهاجمة الناقلات المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.
 
 


