تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب إلى حد بعيد الثلاثاء وسط حذر المستثمرين إزاء التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يعتقد بأن الحرب على إيران قد تنتهي قريبا.





وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 5131.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 00:51 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان 0.7 بالمئة إلى 5141.40 دولارا.



وتراجع الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم به أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.



وتوقع ترامب الاثنين نهاية سريعة للحرب- قبل الإطار الزمني الأولي الذي حدده وهو أربعة أسابيع- حتى مع تجمع غلاة المحافظين الإيرانيين خلف الزعيم الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، في إشارة إلى عدم استعدادهم للتراجع في أي وقت قريب.



وتسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لخمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي، مما أدى إلى توقف ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء المخازن، الأمر الذي رفع أسعار الطاقة.



وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وزاد من تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.



وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبيته كملاذ آمن.



وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر شباط، المقرر صدوره غدا الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي- يوم الجمعة.





