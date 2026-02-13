تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

10:02 ص

الوكيل الإخباري- انتعشت أسعار الذهب والفضة، الجمعة، بفضل عمليات شراء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة الماضية حين تزايدت ضغوط البيع بعد أن حدت بيانات الوظائف الأميركية القوية من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.





بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4966.83 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوطه بأكثر من 3% الخميس ليبلغ أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا دون مستوى خمسة آلاف دولار.



وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.7% إلى 4985.40 دولار للأوقية.



وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 76.76 دولار للأوقية بعدما هوى الأربعاء.



ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الخميس محافظا على استقراره بعد الإشارات المتضاربة من أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية.



ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

