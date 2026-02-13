الجمعة 2026-02-13 11:54 ص

تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

أونصات ذهب وفضة
أونصات ذهب وفضة
 
الجمعة، 13-02-2026 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   انتعشت أسعار الذهب والفضة، الجمعة، بفضل عمليات شراء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة الماضية حين تزايدت ضغوط البيع بعد أن حدت بيانات الوظائف الأميركية القوية من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.اضافة اعلان


بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4966.83 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوطه بأكثر من 3% الخميس ليبلغ أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا دون مستوى خمسة آلاف دولار.

وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.7% إلى 4985.40 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 76.76 دولار للأوقية بعدما هوى الأربعاء.

ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الخميس محافظا على استقراره بعد الإشارات المتضاربة من أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

كرفانات في بؤرة "حومش" الاستيطانية في الضفة الغربية

فلسطين تسهيلات إسرائيلية لشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة لتقويض حل الدولتين

فضل شاكر

فن ومشاهير تطورات لافتة في محاكمة فضل شاكر

هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال

فن ومشاهير هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال

إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا

عربي ودولي الولايات المتحدة.. إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا

أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية

أسواق ومال أسعار النفط عالميا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية

الحديد

أسواق ومال انخفاض أسعار الحديد عالميا

مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

أونصات ذهب وفضة

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة



 




الأكثر مشاهدة