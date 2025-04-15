تقييم شركة XS لعام 2025: هل هي منصة تداول موثوقة أم لا؟

الوكيل الإخباري- شركة XS.com من أبرز شركات الوساطة العالمية المتخصصة في التداول متعدد الأصول، وقد حجزت لنفسها مكانة متميزة في السوق بفضل التزامها بالشفافية، التراخيص الصارمة، والمنصات المتطورة. منذ انطلاقها في أستراليا عام 2010، توسعت الشركة لتغطي عشرات الأسواق حول العالم، مع دعم كامل للتداول عبر الإنترنت من خلال منصات ميتاتريدر، وتنفيذ سريع وعادل للصفقات.

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في هذه المراجعة، سنحلل كل ما يتعلق بـ شركة XS: شرعيتها، الأمان، الحسابات، منصات التداول، خيارات الإيداع والسحب، الميزات الفريدة، دعم العملاء، وأخيرًا الجوائز التي حصلت عليها، لنُحدد ما إذا كانت تستحق أن تكون وسيطك المفضل.



هل شركة XS وسيط شرعي؟

في ظل الانتشار الكبير لمنصات التداول، من الضروري التحقق من مدى شرعية الجهة التي تتعامل معها. وفي حالة شركة XS.com، فإن الشرعية مدعومة بعدة تراخيص تنظيمية قوية من جهات رقابية مرموقة في مختلف القارات، مما يضمن أن الشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والمساءلة.



التراخيص التي تمتلكها شركة XS.com:

● هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) – ترخيص رقم SD089

● هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) – ترخيص رقم 374409

● لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) – ترخيص رقم 412/22

● هيئة تنظيم سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA) – ترخيص رقم 53199

● هيئة الخدمات المالية في لابوان، ماليزيا (LFSA) – ترخيص رقم MB/21/0081

وجود هذه التراخيص يمنح الثقة بأن المنصة تعمل ضمن بيئة قانونية منظمة، ويُقلل بشكل كبير من احتمالية الوقوع في عمليات احتيال أو نصب.



هل شركة XS آمنة؟

عند الحديث عن أمان XS، تتفوق الشركة في هذا الجانب بوضوح، إذ تعتمد على أنظمة صارمة لحماية أموال وبيانات عملائها. الأمان يبدأ من فصل أموال العملاء عن أموال التشغيل الخاصة بالشركة، وهو إجراء أساسي لضمان ألا تتأثر أموال العملاء في حال حدوث أي اضطرابات مالية داخل الشركة.

إضافة إلى ذلك، تحتفظ xs.com بأموال العملاء في بنوك عالمية من الدرجة الأولى، مما يزيد من مستوى الحماية. كما تقدم تأمينًا مدنيًا يصل إلى 5,000,000 دولار أمريكي ضد الإهمال، الأخطاء، أو سوء الإدارة، وتُقدَّم هذه التغطية من قبل شركة Lloyd’s of London، وهي من أكبر شركات التأمين في العالم.



لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، تستخدم المنصة تقنيات تشفير متقدمة، إلى جانب تطبيق التوثيق الثنائي، والتزام صارم بلائحة حماية البيانات الأوروبية GDPR.



ميزات XS.com

تقدم شركة XS.com مجموعة كبيرة من الميزات التي تضعها في مصاف الوسطاء العالميين. هذه الميزات لا تتعلق فقط بمنصة التداول، وإنما تمتد إلى أدوات إدارة الأموال، دعم العملاء، والمرونة العالية في التخصيص.



أبرز الميزات التي تقدمها الشركة:

● بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع: تتيح لك سحب الأرباح أو استخدام الرصيد مباشرة من أجهزة الصراف الآلي أو للدفع عبر الإنترنت.

● برنامج التأمين المجاني: حماية تصل إلى 5 ملايين دولار بدون رسوم إضافية.

● حسابات إسلامية: خالية من فوائد التبييت ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

● منصات ميتاتريدر 4 و5: أشهر المنصات في العالم، تدعم التداول اليدوي والآلي. وتشمل مجموعة واسعة من مؤشرات الفوركس مثل RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، والبولنجر باند.

● رافعة مالية تصل إلى 1:2000: بنظام ديناميكي يتغير بحسب حجم الصفقة.

● خدمة عملاء احترافية ومتعددة اللغات، منها اللغة العربية.

● إمكانية نسخ التداول والاعتماد على المتداولين المحترفين في استراتيجية التداول.

● حلول PAMM لإدارة المحافظ: مناسبة للمدراء الماليين.



ما هي الأصول التي يمكن تداولها مع XS؟

تُعرف شركة XS بتقديمها محفظة واسعة من الأدوات المالية، مما يمنح المتداولين خيارات متعددة لتنويع استثماراتهم وتقليل المخاطر.

الأصول القابلة للتداول تشمل:

● الأسهم: تداول أسهم الشركات العالمية الكبرى.

● المؤشرات: مثل S&P 500، NASDAQ، وغيرها.

● المعادن الثمينة: الذهب، الفضة، البلاتين.

● الطاقات: النفط، الغاز الطبيعي.

العملات الأجنبية: أزواج الفوركس الكبرى والثانوية والنادرة.

● العملات الرقمية: البيتكوين، الإيثيريوم، والعديد من العملات البديلة.

● السلع: مثل القمح، الذرة، البن.

● العقود المستقبلية: على المؤشرات والسلع.

هذا التنوع في الأصول يمكّن المتداول من استغلال فرص السوق المختلفة، سواء في فترات الصعود أو الهبوط.



حسابات XS.com

تقدم XS.com باقة من أنواع الحسابات التي تلبي احتياجات جميع فئات المتداولين، من المبتدئين حتى المحترفين والمستثمرين المؤسسيين.

أنواع الحسابات الأساسية:

● الحسابات المفضلة:



○ Cent: للمتداولين الجدد بأحجام صغيرة.

○ Standard: سبريد متوسط بدون عمولات.

○ Micro: لزيادة التحكم بالمخاطر.



● الحسابات الاحترافية:



○ Elite: سبريد منخفض يبدأ من 0.1 نقطة مع عمولة تنافسية.

○ Pro: سبريد منخفض بدون عمولة.

○ VIP: مخصص لأصحاب الحسابات الكبيرة مع مزايا حصرية.



● حسابات الشركاء:



○ Extra، Classic، Plus: خاصة بالوكلاء والمروجين ضمن برامج الشراكة.

كل حساب يقدم خيارات تداول مختلفة من حيث الحد الأدنى، نوع السبريد، العمولة، وحجم الرافعة المالية.



الإيداع والسحب في XS.com

تتميز XS.com بواجهة مرنة لعمليات الإيداع والسحب، مع دعم لعدد كبير من طرق التمويل، وضمان تنفيذ آمن وسريع.

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