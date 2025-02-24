توقعات بزيادة المعروض تدفع أسعار النفط عالميا للانخفاض

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 74.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 70.12 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".
وانخفض الخامان بأكثر من دولارين للبرميل، الجمعة، وسجّلا انخفاضات أسبوعية أيضًا.
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