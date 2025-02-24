توقعات بزيادة المعروض تدفع أسعار النفط عالميا للانخفاض

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الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار النفط تراجعًا في التعاملات المبكرة، الاثنين، لتواصل خسائرها من الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستئناف الصادرات من حقول النفط في كردستان العراق، بينما يترقّب المستثمرون إيضاحات بشأن محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. اضافة اعلان





وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 74.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 70.12 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".



وانخفض الخامان بأكثر من دولارين للبرميل، الجمعة، وسجّلا انخفاضات أسبوعية أيضًا.



