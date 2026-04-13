توقع وصول الذهب إلى 6 آلاف دولار في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- يشهد سعر الذهب تذبذباً كبيراً خلال هذه الفترة، حيث تضغط توقعات الركود على السعر هبوطاً، وبالرغم من ذلك، فقد عاود بنك "يو بي بي" السويسري UBP شراء الذهب حيث يرجح أن تكون الأوضاع طويلة الأجل داعمة للمعدن الأصفر، متوقعاً ارتفاع أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام بسبب الطلب الهيكلي، بما في ذلك مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية.

اضافة اعلان



ويقوم البنك تدريجياً، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، بإضافة السبائك إلى محافظ العملاء بعد خفض نسبة التعرض إلى 3% من حوالي 10%، حيث أصبحت مراكز السبائك الآن "متوازنة تماماً". وقد تراجعت أسعار المعدن منذ بداية الحرب بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، وأزمة السيولة التي دفعت المتداولين إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية خسائرهم في أماكن أخرى. إلا أن أسعار الذهب لا تزال مرتفعة بنحو 80% منذ بداية عام 2025 على الرغم من الانخفاض الأخير.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.



وبحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4694.30 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 إبريل/نيسان. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 1.4% إلى 4717.80 دولاراً.



وارتفع مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأميركية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي قد يحد من شحنات النفط الإيرانية بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، وفق "رويترز".



لكن رغم ذلك، فإن رأي بنك UBP لا يختلف عن آراء العديد من البنوك الاستثمارية الأخرى، التي أكدت مؤخراً على التوقعات طويلة الأجل للذهب، على الرغم من التراجع الأخير. وقد توقعت مجموعة ANZ المصرفية ومجموعة غولدمان ساكس ارتفاع أسعار الذهب أيضاً.



وتأثر سعر الذهب اليوم بإعلان الجيش الأميركي أنه سيبدأ الحصار على مضيق هرمز في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد فشل مفاوضات نهاية الأسبوع مع إيران في التوصل إلى اتفاق لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى سلام دائم عقب ستة أسابيع من الحرب في الشرق الأوسط.



ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بشكل حاد، وصرح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستمنع أي سفينة دفعت رسوما لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية. قبل الحرب، كان خُمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يمر عبر هذا المضيق.