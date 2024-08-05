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توقف التداولات في بورصة إسطنبول

تعبيرية
تعبيرية




 

الإثنين، 05-08-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   توقفت التداولات في بورصة إسطنبول اليوم الاثنين بعد هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بنحو 7%، تزامناً مع تراجع الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وهبط مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 الرئيسي بنسبة 7.07% إلى 9733 نقطة، مما أدى إلى تعليق التداول بشكل تلقائي في البورصة التركية.

وجاء الانخفاض على الرغم من بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت تباطؤ التضخم في تركيا إلى 61.78% على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلاً من التوقعات، ومدفوعاً بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.

وتجتاح الأسواق العالمية الاثنين حالة من الخوف وتغير في المعنويات أدت إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.

 

RT

gnews

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