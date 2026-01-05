خسارة ثقيلة للبورصة المصرية في ثاني جلسات 2026

الوكيل الإخباري- شهدت البورصة المصرية اليوم الإثنين ثاني جلسات التداول للعام الجديد 2026 تراجعا جماعيا حادا للمؤشرات الرئيسية والثانوية وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين والمؤسسات والأفراد.



وأغلق رأس المال السوقي في البورصة المصرية للأسهم المقيدة عند مستوى 2.934 تريليون جنيه، بخسارة قدرها نحو 25 مليار جنيه مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

جاء هذا الهبوط بعد جلسة الأحد الأولى التي شهدت خسارة أكبر بلغت حوالي 39 مليار جنيه، مما يعني أن السوق فقد في أول يومين تداول من العام الجديد نحو 64 مليار جنيه تقريبا.



وأثر التراجع بشكل واضح على المؤشرات الرئيسية، حيث سجل مؤشر EGX30 الثلاثيني انخفاضا ملحوظا بنسبة تقارب 1% في منتصف الجلسة قبل أن يتسع الهبوط مع الإغلاق، فيما تراجع EGX70 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة تجاوزت 1%، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة قريبة من 1.1%.



وبدأ العام 2026 بضغوط بيعية قوية بعد أداء إيجابي نسبي في نهاية 2025، حيث اقترب EGX30 من مستويات قياسية فوق 41,800 نقطة في ديسمبر 2025، لكن الجلسات الأولى شهدت تحولا سريعا إلى عمليات جني أرباح واسعة، مدفوعة بعوامل متعددة.



وأرجع المختصون في أسواق المال تلك الخسائر الكبيرة للبورصة المصرية إلى استمرار التوترات الإقليمية والعالمية، مما زاد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وضغوط بيع مكثفة من المؤسسات المالية (مصرية وأجنبية) وصناديق الاستثمار، إلى جانب مبيعات من الأفراد العرب والأجانب، وجني أرباح بعد الارتفاعات القوية في الأشهر الأخيرة من 2025، خاصة مع فشل المؤشر الرئيسي في اختراق مستوى مقاومة مهم عند 42 ألف نقطة.