ردا على الرسوم الجمركية.. الاتحاد الأوروبي يتوعد ترامب

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الاثنين: "إذا فرضت الرسوم الجمركية علينا بشكل غير عادل، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل صارم".
يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت 1 فبراير فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين. وهدد بفرض الرسوم على السلع من الاتحاد الأوروبي، متهما أوروبا بـ "استغلال" الولايات المتحدة.
وحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن فريق ترامب يدرس فرض الرسوم بنسبة 10% على جميع الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وتقول المصادر إنه لا يوجد توافق بشأن هذه المسألة داخل الإدارة الأمريكية.
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