رقم قياسي تاريخي.. احتياطيات المركزي التركي تتجاوز 205 مليارات دولار

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "إيكونوميم" الاقتصادية التركية أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي سجل مستوى قياسيا تاريخيا بلغ 205.1 مليار دولار.



وأوضح الخبراء أن الحسابات أجريت بناء على الميزانية التحليلية للبنك المركزي التركي، والتي أظهرت زيادة في إجمالي الاحتياطيات بواقع 9 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير 2026، لترتفع إلى 205.1 مليار دولار.

اضافة اعلان



وساهم في هذا النمو زيادة حجم العملات الأجنبية التي أودعتها البنوك لدى البنك المركزي في إطار الاحتياطيات الإلزامية والودائع الضمانية بمقدار 0.9 مليار دولار، وهو ما أثر إيجابيا على إجمالي الاحتياطيات.



وأشار التقرير إلى أن نمو صافي احتياطيات البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي لم يكن نتيجة ظروف السوق فحسب، بل جاء أيضاً مدفوعاً بعمليات نشطة للبنك في سوق العملات.



وحصلت الاحتياطيات على دعم إضافي من خلال ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية للقطاع العام بمقدار 2.8 مليار دولار، مدفوعا بإصدار سندات ذات فترتي استحقاق تبلغ 7 أعوام و12 عام.



واستنتج الخبراء: "بناء على التغير الإجمالي في المؤشر، قمنا بحساب حجم عمليات الشراء الإضافية للعملة الأجنبية التي قام بها البنك المركزي التركي بمبلغ 3.1 مليار دولار، وهي عمليات غير مرتبطة بالعمليات المذكورة سابقا. وبالنظر إلى التغير في صافي الاحتياطيات، فقد حسبنا أنه تم تنفيذ عمليات شراء عملة بقيمة 3.1 مليار دولار بخلاف تلك العمليات".