رقم لا يخطر على البال.. توقعات أن يصل الذهب إلى هذا السعر خلال العام الحالي

أثارت التقلبات الحادة في أسعار الذهب في بداية العام تساؤلات حول ما إذا كان المعدن النفيس يمكنه استعادة زخمه، لكن محللي UBS يعتقدون أن القوى الكامنة وراء ارتفاعه السابق لا تزال قائمة.



بعد أن لامس مستوى قياسياً بلغ 5,594 دولار للأونصة في 29/01، انخفض الذهب بنسبة 9 بالمائة في اليوم التالي وتراجع نحو أدنى مستوياته خلال اليوم عند 4,400 دولار، وهي حركة "أقلقت المستثمرين"، وفقاً لاستراتيجي UBS فينسنت هيني.





استقرت الأسعار منذ ذلك الحين دون 5,000 دولار، محصورة بين عمليات الشراء عند الانخفاضات والتحولات في توقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.



يعتقد UBS أن الاضطرابات الأخيرة يُنظر إليها بشكل أفضل على أنها "إعادة ضبط وليس تغيير في النظام"، مشيراً إلى أن الأسعار الفورية لا تزال أعلى بحوالي 15 بالمائة في عام 2026.



يرى البنك أن نطاق 4,500 إلى 4,800 دولار هو النطاق الذي "تعيد فيه الأساسيات تأكيد تأثيرها"، مدعوماً بتوقعات خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بالإضافة إلى "استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة".



لا تزال الأدلة على هذا الطلب قوية. سلط UBS الضوء على أن البنوك المركزية اشترت 863 طناً مترياً من الذهب في عام 2025 وتتوقع الآن أن تصل المشتريات إلى 950 طناً في عام 2026. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة إلى 825 طناً.



يجادل البنك بأن التقلبات قد تعكس عمليات التراجع السابقة في منتصف الدورة، كما حدث في عامي 1974 و2020، عندما انخفضت الأسعار لكنها استأنفت اتجاهها الصعودي قريباً.



لا يزال UBS واثقاً من أن الذهب يمكن أن يرتفع في عام 2026، متوقعاً أن تصل الأسعار إلى 6,200 دولار للأونصة بحلول منتصف العام قبل التماسك عند 5,900 دولار بحلول ديسمبر.