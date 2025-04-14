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روسيا : احتياطات الغاز تكفي لأكثر من 100 عام

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري-   قالت الحكومة الروسية إن احتياطيات البلاد من النفط، وفقا لمستويات الإنتاج الحالية، تكفي لأكثر من 65 عاما، بينما تكفي احتياطيات الغاز الطبيعي لأكثر من 100 عام.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان اليوم الاثنين: "روسيا قد تخفض صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة بحلول عام 2030، في إطار سياسة متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، حيث تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، والتي تُقدّر بنحو 63.4 تريليون متر مكعب".

 
gnews

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