روسيا : احتياطات الغاز تكفي لأكثر من 100 عام

وقالت الحكومة الروسية في بيان اليوم الاثنين: "روسيا قد تخفض صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة بحلول عام 2030، في إطار سياسة متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، حيث تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، والتي تُقدّر بنحو 63.4 تريليون متر مكعب".
-
أخبار متعلقة
-
أوبك تخفض توقعاتها لزيادة الطلب على النفط للعام الحالي
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد استثناء الهواتف الذكية والكمبيوتر من الرسوم الأميركية
-
"بلومبرغ": ترامب أنقذ "آبل"
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
النفط يواصل خسائره مع ترقّب تأثير الحرب التجارية
-
فائض 103 مليار دولار .. صادرات الصين ترتفع قبل إعصار الرسوم
-
وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة تنتقد سياسة ترامب الجمركية
-
بريطانيا تعلّق الرسوم على الواردات للحد من تداعيات الرسوم الأمريكية