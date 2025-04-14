روسيا : احتياطات الغاز تكفي لأكثر من 100 عام

الوكيل الإخباري- قالت الحكومة الروسية إن احتياطيات البلاد من النفط، وفقا لمستويات الإنتاج الحالية، تكفي لأكثر من 65 عاما، بينما تكفي احتياطيات الغاز الطبيعي لأكثر من 100 عام.

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