روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن هذا النمو يعود إلى إعادة التقييم الإيجابية للأصول الأجنبية، وحيث تعكس هذه الزيادة مؤشرات استقرار نسبي في الاقتصاد الروسي رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط المفروضة على القطاع المالي.
بترا
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