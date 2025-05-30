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روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار

العلم الروسي
العلم الروسي
 
الجمعة، 30-05-2025 11:20 ص
الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت بنسبة 1.6بالمئة لتصل إلى 678.5 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت 11 مليار دولار خلال شهر أيار الجاري.اضافة اعلان


وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن هذا النمو يعود إلى إعادة التقييم الإيجابية للأصول الأجنبية، وحيث تعكس هذه الزيادة مؤشرات استقرار نسبي في الاقتصاد الروسي رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط المفروضة على القطاع المالي.

بترا
 
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