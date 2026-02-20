روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026

04:58 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الروسي سيواصل مسار التباطؤ خلال النصف الأول من عام 2026، نتيجة تصاعد الضغوط الداخلية واستمرار القيود الغربية التي تضرب قطاعات حيوية، في مقدمتها الطاقة والصناعة والتحويلات المالية. اضافة اعلان





وقال ريشيتنيكوف خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تتابع المؤشرات من كثب، مشيراً إلى أن السياسات المالية والنقدية ستبقى موجهة لاحتواء التضخم ودعم سلاسل الإمداد، مع التركيز على تحفيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.







