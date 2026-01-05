الإثنين 2026-01-05 07:52 م

روسيا تتصدر موردي القمح لمصر بواقع 7 ملايين طن

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات استمرار تصدر روسيا سوق الحبوب في مصر التي استوردت سبعة ملايين طن من القمح الروسي خلال العام الماضي.

وساهمت موسكو بحصة الأسد في تأمين رغيف الخبز للمصريين، وسط نمو ملحوظ في إجمالي واردات الصب الجاف.

وأكد التقرير السنوي لحركة الموانئ المصرية أن روسيا عززت مكانتها كأكبر شريك استراتيجي للقاهرة في مجال الأمن الغذائي، حيث بلغت كميات القمح الروسي التي استقبلتها الموانئ المصرية نحو 7.2 مليون طن من إجمالي 12.3 مليون طن استوردتها البلاد.


وحلت أوكرانيا في المرتبة الثانية بواقع 3.2 مليون طن، بينما توزعت الكميات المتبقية على مناشئ أخرى شملت رومانيا بحجم 717 ألف طن وفرنسا بنحو 522 ألف طن.

 

