روسيا تدرس إيقاف خدمة بطاقات الدفع الدولية

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"لا توجد هناك حاجة ملحة لاستبدال هذه البطاقات بشكل فوري، البطاقات تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي، أما الانتقال إلى بطاقات النظام الوطني سيتم تدريجيًا برغبة العملاء، والمصارف ستعلمهم بالإجراءات القادمة متى دخل القرار حيز التنفيذ رسميًا".
بترا
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