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روسيا تدرس إيقاف خدمة بطاقات الدفع الدولية

روسيا تدرس إيقاف خدمة بطاقات الدفع الدولية
روسيا تدرس إيقاف خدمة بطاقات الدفع الدولية
 
الخميس، 31-07-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-  أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن أنه يعمل على تحديد فترة زمنية تنتهي خلالها الخدمة المصرفية لبطاقات الدفع الدولية في المصارف الروسية.اضافة اعلان


وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"لا توجد هناك حاجة ملحة لاستبدال هذه البطاقات بشكل فوري، البطاقات تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي، أما الانتقال إلى بطاقات النظام الوطني سيتم تدريجيًا برغبة العملاء، والمصارف ستعلمهم بالإجراءات القادمة متى دخل القرار حيز التنفيذ رسميًا".

بترا
 
 
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