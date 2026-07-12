روسيا تعيد فرض الضريبة على صادرات القمح للأسواق الدولية

وقالت الحكومة الروسية في بيان، إن القرار جاء بعد ارتفاع السعر المرجعي للقمح الروسي في أسواق التصدير من 233.8 دولار إلى 239.4 دولار للطن، متجاوزًا المستوى الذي يفرض تلقائيًا إعادة تطبيق الضريبة وفق الآلية المعتمدة منذ عام 2020.
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