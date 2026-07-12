روسيا تعيد فرض الضريبة على صادرات القمح للأسواق الدولية

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأحد، إعادة تفعيل الضريبة على صادرات القمح بعد أسبوع واحد من إعفاء الصادرات منها، في ظل توقعات بانخفاض الإنتاج العالمي واستمرار الضغوط على الإمدادات خلال الموسم الزراعي 2026-2027، بما يعزز الرقابة على حركة الصادرات.

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