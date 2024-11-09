السبت 2024-11-09 10:22 ص
 

روسيا تنوي زيادة حصتها في سوق الفحم العالمية

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 09-11-2024 10:16 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "تاس" أن استراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2050 تهدف إلى زيادة حصة الصادرات الروسية في تجارة الفحم الدولية من 14.5% عام 2023 إلى 15-23% عام 2036 و25-30% بحلول عام 2050.

ونقلت الوكالة عن نص "استراتيجية الطاقة -2050" التي تم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى الحكومة أن صادرات الفحم الروسي قد تزداد بحلول عام 2050 في السيناريو المستهدف إلى 350 مليون طن من 212.5 مليون طن في نهاية عام 2023 (+64.7%)، وفي سيناريو القصور الذاتي قد تصل صادرات الفحم إلى 310 ملايين طن (+45.9%).

اضافة اعلان


وفي سيناريو الإجهاد، قد تنخفض صادرات الفحم الروسي إلى 100.5 مليون طن بحلول عام 2050 (-52.7% مقارنة مع عام 2023).

ووفقا للوثيقة، قد تنمو صادرات الفحم من روسيا بحلول عام 2036 في السيناريو المستهدف إلى 269 مليون طن (+26.6% مقارنة مع عام 2023)، وفي سيناريو القصور الذاتي - إلى 255 مليون طن (+20%).

 

وفي الوقت نفسه، تتوقع وزارة الطاقة الروسية في سيناريو الإجهاد أن تنخفض صادرات الفحم إلى 155 مليون طن بحلول عام 2036 (-27% مقارنة مع عام 2023).


ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الفحم بحلول عام 2050 في السيناريو المستهدف إلى 600.5 مليون طن (+37% مقارنة مع عام 2023)، بينما في سيناريو القصور الذاتي - إلى 486.4 مليون طن مقابل 438.7 مليون طن في عام 2023 (+10.87%). في سيناريو الإجهاد، قد ينخفض إنتاج الفحم في روسيا إلى 286.6 مليون طن (-34.7%) بحلول عام 2050.


كما من المتوقع أن يصل إنتاج الفحم بحلول عام 2036 في السيناريو المستهدف إلى 523.9 مليون طن (+19.4% مقارنة مع عام 2023) وفي سيناريو القصور الذاتي إلى 470.1 مليون طن (+7.2%). وفي سيناريو الإجهاد قد ينخفض هذا المؤشر إلى 389.9 مليون طن (-11.1% مقارنة مع عام 2023).

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أسواق ومال روسيا تنوي زيادة حصتها في سوق الفحم العالمية

تعبيرية

فلسطين اعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة الثمار في بورين جنوب نابلس

جانب من الطريق

أخبار محلية الأشغال: استكمال أعمال صيانة جزء من طريق عمّان جرش بالاتجاهين

طائرات إف-16 من بين الأسلحة التي أرسلتها واشنطن لكييف

عربي ودولي واشنطن ترفع الحظر عن إرسال متعاقدين إلى أوكرانيا لإصلاح أسلحة أميركية

دورية للجيش في مدينة كويتا الباكستانية - أرشيف

عربي ودولي باكستان .. مقتل 17 على الأقل بانفجار بمحطة للسكك الحديدية

ياسر العظمة

فن ومشاهير هل سيتم انتاج جزء جديد من "مرايا"؟

أرشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام أوكرانية: فرار جماعي في صفوف الجيش

دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية

عربي ودولي إيران تنفي مزاعم أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب وتصفها بالمؤامرة



 

الأكثر مشاهدة