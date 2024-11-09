روسيا تنوي زيادة حصتها في سوق الفحم العالمية

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "تاس" أن استراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2050 تهدف إلى زيادة حصة الصادرات الروسية في تجارة الفحم الدولية من 14.5% عام 2023 إلى 15-23% عام 2036 و25-30% بحلول عام 2050.



ونقلت الوكالة عن نص "استراتيجية الطاقة -2050" التي تم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى الحكومة أن صادرات الفحم الروسي قد تزداد بحلول عام 2050 في السيناريو المستهدف إلى 350 مليون طن من 212.5 مليون طن في نهاية عام 2023 (+64.7%)، وفي سيناريو القصور الذاتي قد تصل صادرات الفحم إلى 310 ملايين طن (+45.9%).

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وفي سيناريو الإجهاد، قد تنخفض صادرات الفحم الروسي إلى 100.5 مليون طن بحلول عام 2050 (-52.7% مقارنة مع عام 2023).



ووفقا للوثيقة، قد تنمو صادرات الفحم من روسيا بحلول عام 2036 في السيناريو المستهدف إلى 269 مليون طن (+26.6% مقارنة مع عام 2023)، وفي سيناريو القصور الذاتي - إلى 255 مليون طن (+20%).

وفي الوقت نفسه، تتوقع وزارة الطاقة الروسية في سيناريو الإجهاد أن تنخفض صادرات الفحم إلى 155 مليون طن بحلول عام 2036 (-27% مقارنة مع عام 2023).



ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الفحم بحلول عام 2050 في السيناريو المستهدف إلى 600.5 مليون طن (+37% مقارنة مع عام 2023)، بينما في سيناريو القصور الذاتي - إلى 486.4 مليون طن مقابل 438.7 مليون طن في عام 2023 (+10.87%). في سيناريو الإجهاد، قد ينخفض إنتاج الفحم في روسيا إلى 286.6 مليون طن (-34.7%) بحلول عام 2050.



كما من المتوقع أن يصل إنتاج الفحم بحلول عام 2036 في السيناريو المستهدف إلى 523.9 مليون طن (+19.4% مقارنة مع عام 2023) وفي سيناريو القصور الذاتي إلى 470.1 مليون طن (+7.2%). وفي سيناريو الإجهاد قد ينخفض هذا المؤشر إلى 389.9 مليون طن (-11.1% مقارنة مع عام 2023).