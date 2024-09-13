روسيا: رفع سعر الفائدة إلى 19% على أساس سنوي

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"نمو الطلب لا يزال يفوق بشكل كبير القدرة على زيادة المعروض من السلع والخدمات، لذلك يجب تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم وضمان عودته إلى المستوى المستهدف عام 2025".
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