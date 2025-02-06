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روسيا: نمتلك احتياطيات غاز تكفي لأكثر من 100 عام

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تعبيرية
الخميس، 06-02-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري- شدد وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف على أن روسيا تمتلك احتياطيات قابلة للاستخراج من الغاز تكفي لأكثر من 100 عام انطلاقا من مستوى الإنتاج الحالي.

كذلك أشار، في تصريحات نشرتها وزارة الموارد الطبيعية، إلى أن احتياطيات النفط تكفي لقرابة 64.5 عاما. 

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وذكر الوزير أن روسيا لديها حاليا 4052 ترخيصا للدراسات الجيولوجية والاستكشاف واستخراج المواد الهيدروكربونية، موزعة بين 747 مستثمرا في قطاع الموارد الطبيعية.


ولفتت الوزارة إلى أن روسيا تمتلك نحو خمس احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية باحتياطيات تبلغ 63.5 تريليون متر مكعب، أما بالنسبة لاحتياطيات النفط فتحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميا، باحتياطيات عند 31.4 مليار طن.


ووفقا لتصريحات الوزير فإنه من المقرر إجراء مزادات لثمانية مواقع هيدروكربونية في عام 2025 في إطار مشروع فيدرالي "الجيولوجيا: إحياء الأسطورة"، من المقرر إجراء مزادات لثمانية مواقع هيدروكربونية في عام 2025.

 

RT

 
gnews

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