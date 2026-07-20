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روسيا: 4% انخفاض صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا

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أرشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 11:18 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا بنسبة 4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تراجع الكميات المصدرة عبر خطوط الأنابيب بين البلدين.

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وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان صحفي، إن تركيا استوردت خلال أيار الماضي 1.27 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطي "التيار التركي" و"التيار الأزرق"، فيما بلغ إجمالي الواردات منذ كانون الثاني حتى نهاية أيار 9.6 مليار متر مكعب.

 
 


gnews

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