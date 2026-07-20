روسيا: 4% انخفاض صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا

وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان صحفي، إن تركيا استوردت خلال أيار الماضي 1.27 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطي "التيار التركي" و"التيار الأزرق"، فيما بلغ إجمالي الواردات منذ كانون الثاني حتى نهاية أيار 9.6 مليار متر مكعب.
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