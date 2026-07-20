روسيا: 4% انخفاض صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا بنسبة 4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تراجع الكميات المصدرة عبر خطوط الأنابيب بين البلدين.

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