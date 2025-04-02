سعر الغاز في أوروبا يصعد مجددا مع برودة الطقس

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بانخفاض درجات الحرارة وبدء أعمال الصيانة الموسمية في بعض من أكبر منشآت الإنتاج في النرويج.

وسجلت العقود المستقبلية القياسية ارتفاعا بحوالي 1.5 بالمئة، كما ارتفعت أسعار التسليم الفوري في هولندا، وفقا لوكالة (بلومبرغ) .

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وصعدت العقود المستقبلية الهولندية للشهر الأقرب، التي ينظر إليها كمعيار قياسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 42.50 يورو لكل ميغاواط في الساعة عند 9:05 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام.