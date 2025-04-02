سعر الغاز في أوروبا يصعد مجددا مع برودة الطقس

وسجلت العقود المستقبلية القياسية ارتفاعا بحوالي 1.5 بالمئة، كما ارتفعت أسعار التسليم الفوري في هولندا، وفقا لوكالة (بلومبرغ) .
وصعدت العقود المستقبلية الهولندية للشهر الأقرب، التي ينظر إليها كمعيار قياسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 42.50 يورو لكل ميغاواط في الساعة عند 9:05 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام.
وتواجه أوروبا مهمة صعبة لإعادة ملء منشآت تخزين الغاز؛ إذ لا تمتلئ سوى ثلث المخزونات حاليا بعد مرور القارة بشتاء بارد. وعلى الرغم من انحسار بعض الضغوط مؤخرا – مع تقلص الفارق الموسمي في عقود الغاز – إلا أن أوروبا لا تزال بحاجة إلى كميات وقود تفوق ما احتاجته العام الماضي، خاصة بعد توقف تدفقات الغاز الروسي التي تمر عبر أوكرانيا. وهو ما يدفع القارة للاعتماد بشكل أكبر على تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية، المعروفة بتقلبها، إضافة إلى دفع أسعار أعلى لجذب الشحنات التي يمكن أن تتجه إلى آسيا أو مناطق أخرى.
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