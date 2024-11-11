سعر "بيتكوين" يتجاوز 81 ألف دولار لأول مرة

الوكيل الإخباري- تجاوز سعر عملة بيتكوين مستوى 81 ألف دولار لأول مرة، بدعم من تبني الرئيس المنتخب دونالد ترامب للأصول الرقمية ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.

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وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بوضع الولايات المتحدة في مركز صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من "بيتكوين"، وتعيين منظمين للأصول الرقمية.



ومنذ بداية العام الحالي ارتفعت "بيتكوين" بأكثر من 90%، بمساعدة الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية - ETF'S وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.



وخلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار أميركي، مدفوعة بالتطورات السياسية الساخنة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.



كما وعد ترامب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأميركية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات البيتكوين المتبقية في العالم في أميركا.