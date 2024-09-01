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صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع

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الأحد، 01-09-2024 02:11 م

الوكيل الإخباري-   واصلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعها في أغسطس الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات.

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وبحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 11.4 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57.9 مليار دولار في الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.


وارتفعت الواردات بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 54 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.83 مليارات دولار، لتسجل كوريا الجنوبية بذلك فائضا تجاريا لمدة 15 شهرا متتاليا.

 
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