صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع

الوكيل الإخباري- واصلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعها في أغسطس الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات.

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وبحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 11.4 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57.9 مليار دولار في الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.