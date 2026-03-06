صدمة أمريكية تشعل أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة، بأكثر من 1 بالمئة خلال دقائق بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر شباط، التي جاءت أسوأ بكثير من توقعات الأسواق، في إشارة جديدة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

اضافة اعلان



وحسب شبكة (سي إن إن)، ارتفع سعر الأوقية سريعاً من 5083 دولاراً إلى نحو 5129 دولاراً في رد فعل فوري من الأسواق، بعدما أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية فقدان الاقتصاد الأمريكي 92 ألف وظيفة خلال شباط، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 58 ألف وظيفة.