صدمة أمريكية تشعل أسعار الذهب عالميا

وحسب شبكة (سي إن إن)، ارتفع سعر الأوقية سريعاً من 5083 دولاراً إلى نحو 5129 دولاراً في رد فعل فوري من الأسواق، بعدما أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية فقدان الاقتصاد الأمريكي 92 ألف وظيفة خلال شباط، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 58 ألف وظيفة.
