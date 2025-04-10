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صعود البورصات الآسيوية بعد تعليق ترامب الرسوم الأمريكية الجديدة

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أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري- شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعا حادا في تداولات اليوم الخميس متأثرة بآمال المستثمرين، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات.

وفي بورصة طوكيو، صعد مؤشر "نيكي" بنسبة 9.13% وأغلق تعاملات اليوم الخميس عند 34609 نقاط، فيما قفز نظيره الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 8.1% إلى 2539 نقطة.

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فيما صعدت مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي" بنسبة 6.60% إلى 2445.06 نقطة (عند الإغلاق).


كما ارتفع مؤشر بورصة هونغ كونغ "هانغ سينغ"، بحلول الساعة 10:29 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.37% إلى 20744.53 نقطة.


ووصف ستيفن إينس الشريك الإداري في شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول رد فعل السوق بأنه انتقال "من الخوف إلى النشوة".


وقال الخبير: "لقد أصبح الوضع الآن تحت السيطرة، خاصة مع تراجع التوقعات بانكماش عالمي، ومع ارتياح كبير لدى مصدري آسيا"، في إشارة إلى الرسوم المفروضة على الصين التي أبقى عليها ترامب.


وفي بورصة "وول ستريت"، قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 9.5%، وهي نسبة تعادل أداء جيدا للسوق في عام كامل. وكان المؤشر شهد تراجعا في وقت سابق من اليوم ذاته بسبب مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى ركود اقتصادي عالمي.


ويوم أمس الأربعاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لمدة 90 يوما على الواردات من أكثر من 75 دولة باستثناء الواردات من الصين التي رفع الرسوم عليها إلى 125%.

 

RT

 
gnews

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