صعود الدولار بعد فشل محادثات السلام الأميركية الإيرانية

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى في تعاملات طفيفة مساء الأحد، إذ سعى المستثمرون بشراء العملة الأميركية إلى ملاذ آمن نسبيا بعدما خلت مفاوضات مطولة بين واشنطن وطهران من أي اتفاق، مما أغرق الأسواق في ضبابية للأسبوع السابع على التوالي.





وارتفع الدولار، الذي صار ملاذا آمنا في ظل محدودية تأثر الولايات المتحدة بتضخم أسعار واردات الطاقة، مع بدء تعاملات الأسواق الآسيوية، مما أدى إلى انخفاض اليورو 0.53% إلى 1.1663 دولار، فيما صعدت العملة الأميركية 0.1% مقابل نظيرتها اليابانية إلى 159.43 ين.



وأعلنت الولايات المتحدة وإيران في السابع من نيسان وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وهو ما لاقى ترحيبا في البداية من المستثمرين الذين باعوا النفط وأعادوا استثمار جزء من رؤوس أموالهم في أصول عالية المخاطر مثل الأسهم. إلا أن المخاوف حيال هشاشة الاتفاق دفعت لاحقا إلى التراجع عن بعض هذه الصفقات.







