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صعود تاريخي لأسعار معدن البالاديوم .. ماذا تعرف عنه ؟

معدن البالاديوم
معدن البالاديوم
 
الإثنين، 14-07-2025 05:54 م
الوكيل الإخباري-   سجلت العقود الآجلة للبالاديوم ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 1300 دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية سبتمبر 2023.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للمعدن تسليم شهر سبتمبر المقبل بنسبة 2.58% إلى 1315.25 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الفورية فوق مستوى 1300 دولار، للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر 2023.

وبذلك يكون معدن البالاديوم قد ارتفع بنحو 18% منذ بداية يوليو الجاري، وصعد بنسبة 13.4% خلال يونيو الماضي، وبنسبة 4.1% في مايو السابق.

وحقق بذلك معدن البالاديوم مكاسب تراكمية بأكثر من 30% في هذه الفترة، في مؤشر قوي على تحسّن الطلب العالمي على هذا المعدن، الذي يُعد مكوّنًا أساسيًا في صناعة السيارات والمحولات الحفازة.

روسيا اليوم
 
 
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