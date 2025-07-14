صعود تاريخي لأسعار معدن البالاديوم .. ماذا تعرف عنه ؟

وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للمعدن تسليم شهر سبتمبر المقبل بنسبة 2.58% إلى 1315.25 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الفورية فوق مستوى 1300 دولار، للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر 2023.
وبذلك يكون معدن البالاديوم قد ارتفع بنحو 18% منذ بداية يوليو الجاري، وصعد بنسبة 13.4% خلال يونيو الماضي، وبنسبة 4.1% في مايو السابق.
وحقق بذلك معدن البالاديوم مكاسب تراكمية بأكثر من 30% في هذه الفترة، في مؤشر قوي على تحسّن الطلب العالمي على هذا المعدن، الذي يُعد مكوّنًا أساسيًا في صناعة السيارات والمحولات الحفازة.
روسيا اليوم
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