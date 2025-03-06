صفقة عملاقة.. شركة أمريكية تشتري ميناءين في قناة بنما

كما يشتري اتحاد "بلاك روك" الحصة المسيطرة لشركة "سي كي هاتشيسون" في 43 ميناء آخر، تضم 199 رصيفا في 23 دولة، لكنها لا تشمل أيا من الموانئ التي تديرها الشركة في الصين أو هونغ كونغ.
وقال "لاري فينك"، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، في بيان: "هذه الموانئ العالمية تسهل النمو العالمي. ومن خلال اتصالاتنا العميقة مع منظمات مثل هاتشيسون.. والحكومات حول العالم، أصبحنا الخيار الأول للشركاء الذين يبحثون عن رأس مال طويل الأجل. نحن سعداء بأن عملاءنا يمكنهم المشاركة في هذا الاستثمار".
من جهته، رحب ترامب بالصفقة، وقال في الكونغرس أمس الأربعاء: "إدارتي ستستعيد قناة بنما، وقد بدأنا بالفعل في ذلك، حيث أعلنت شركة أمريكية كبيرة أنها ستشتري كلا الميناءين حول قناة بنما والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بقناة بنما وعدد من القنوات الأخرى".
وتعليقا على تصريحات ترامب، قال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو: "ترامب يكذب مرة أخرى. قناة بنما ليست في طور نقلها إلى سيطرة أي شخص، ناهيك عن أن هذا لم تتم مناقشته في محادثاتنا مع وزير الخارجية (ماركو روبيو) أو أي شخص آخر. نيابة عن بنما وجميع البنميين، أرفض هذه الإهانة الجديدة للحقيقة ولكرامتنا كأمة. القناة بنمية وستبقى بنمية!".
وأكد ترامب عدة مرات قبل تنصيبه رئيسا وبعد توليه المنصب، أنه ينوي "استعادة" قناة بنما من بنما، التي تولت السيطرة على الممر المائي الدولي الحيوي في عام 1999 بموجب معاهدة تفاوضت عليها مع الولايات المتحدة قبل 20 عاما. كما أشار إلى أن ملكية الصين لبعض عمليات الموانئ هي دليل على أن الصين تدير القناة الآن.
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