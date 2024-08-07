صفقة كبيرة في بورصة أبو ظبي

الوكيل الإخباري- أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم "سواعد القابضة"، حسب وكالة "وام" للأنباء.



وبحسب بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقة على عدد 5.44 مليون سهم بقيمة تجاوزت 36.8 مليون درهم بسعر تنفيذ بلغ 6.78 درهم.



ويتم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج سجل الأوامر، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.



وأنهى مؤشر بورصة أبوظبي تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.06% إلى 9179.74 نقطة، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبرغ".

RT