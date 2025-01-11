صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي وتراجع التضخم

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية ، أضافت جورجيفا ، أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو أفضل كثيرا مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.
وقالت مديرة صندوق النقد، إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن المجلس قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة، متوقعا أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام أعلى لفترة من الوقت.
بترا
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