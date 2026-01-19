صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026

الوكيل الإخباري- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة على التوالي، مدعومة بتحسن أداء عدد من الاقتصادات الكبرى، رغم استمرار الضغوط التجارية والجيوسياسية، وذلك وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الاثنين.

