الإثنين 2026-01-19 06:16 م

صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
 
الإثنين، 19-01-2026 06:04 م

الوكيل الإخباري-   رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة على التوالي، مدعومة بتحسن أداء عدد من الاقتصادات الكبرى، رغم استمرار الضغوط التجارية والجيوسياسية، وذلك وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 3.3 بالمئة في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.2 بالمئة في 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.1 بالمئة، بدعم من الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق النقد الدولي

أسواق ومال صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026

ل

فلسطين لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

ل

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية

أسعار الذهب تهوي محلياً في التسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ل

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في غزة

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

ف

أخبار محلية مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا

ا

أخبار محلية "المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار



 




الأكثر مشاهدة