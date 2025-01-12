عاجل اقتصاد دولة آسيوية سيتجاوز 10 تريليونات دولار

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مودي قوله: "أمامنا فترة ذهبية مدتها 25 عامًا"، داعيًا شباب الهند للمساعدة في تحويل الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047.
كما أكد مودي أن الهند ستحقق هدف خلط الإيثانول بالبنزين بنسبة 20% قبل الموعد المحدد في 2030.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.4% في العام المالي 2025، وهي أبطأ وتيرة منذ جائحة كورونا.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
7 اتجاهات مالية جديدة ترسم ملامح بناء الثروة في 2025
-
انخفاض الاسترليني أمام الدولار
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثماني شركات صينية
-
صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي وتراجع التضخم
-
أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
-
الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد روسيا
-
أكبر أربع قوى ستشكل سوق الأسهم في عام 2025
-
روسيا تقلص تصدير البالاديوم إلى الولايات المتحدة