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عاجل اقتصاد دولة آسيوية سيتجاوز 10 تريليونات دولار

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 05:45 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال المهرجان الوطني الـ 25 للشباب في نيودلهي اليوم الأحد، إن اقتصاد البلاد سيتجاوز حاجز 10 تريليونات دولار بنهاية العقد القادم.اضافة اعلان


ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مودي قوله: "أمامنا فترة ذهبية مدتها 25 عامًا"، داعيًا شباب الهند للمساعدة في تحويل الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047.

كما أكد مودي أن الهند ستحقق هدف خلط الإيثانول بالبنزين بنسبة 20% قبل الموعد المحدد في 2030.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.4% في العام المالي 2025، وهي أبطأ وتيرة منذ جائحة كورونا.

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