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عملة "البيتكوين" ترتد وتصعد بقوة

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تعبيرية
الجمعة، 10-01-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري- صعدت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل إقبال المستثمرين على الشراء بعد تراجع العملة المشفرة أمس إلى أدنى مستوى في نحو شهر.

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وكانت ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" اليوم، بنسبة 2.45% إلى 94824.24 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" (coindesk)، المعنية بشؤون العملات المشفرة.


ويأتي الارتفاع بعد أن كانت عملة "البيتكوين" قد تراجعت أمس الخميس إلى أدنى مستوى في نحو شهر، حيث وصلت إلى نطاق 91 ألف دولار.

 

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