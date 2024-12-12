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عمليات جني الأرباح تضغط على أسعار الذهب

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أرشيفية
الخميس، 12-12-2024 08:27 ص

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من اليوم وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

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تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2704.41 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.


كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2744.60 دولار.


وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 98.4 بالمئة خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر، مقارنة باحتمالات بلغت نحو 86 بالمئة قبل تقرير للتضخم في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك المركزي الأميركي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل.


وعادة ما يُنظر للذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.84 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.55 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 979.91 دولار.

 

سكاي نيوز

 
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