غازبروم تواصل نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الوكيل الإخباري- تواصل شركة غازبروم نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة الضخ سودجا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني في 10 أغسطس، وهو 39.6 مليون متر مكعب.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة سيرغي كوبريانوف إلى أن هذا الرقم أعلى بقليل من مؤشر اليوم السابق.



منذ بداية هذا العام، ظل الضخ فوق 40 مليون متر مكعب يوميًا، لكنه انخفض في 7 أغسطس إلى ما دون هذا المستوى، ليصل إلى 39.4 مليون متر مكعب، وفي 8 أغسطس إلى 37.3 مليون متر مكعب، لكنه ارتفع في 9 أغسطس إلى 38.5 مليون متر مكعب.

RT