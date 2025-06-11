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قائمة جديدة بأكبر مستوردي للنفط الجزائري

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري- تصدرت المملكة المتحدة قائمة كبار مستوردي النفط الخام الجزائري خلال شهر مايو 2025، للمرة الأولى في 12 شهرا.

ووفقا لتقرير عن منصة الطاقة، فقد بلغت صادرات الجزائر من الخام المنقول بحرا نحو 495 ألف برميل يوميا في مايو الماضي، حيث سجلت تراجعا طفيفا مقارنة بشهر أبريل 2025 الذي بلغت فيه 522 ألف برميل يوميا.

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واستحوذت المملكة المتحدة على 24% من صادرات الخام الجزائري، بزيادة 59 ألف برميل عن أبريل الماضي لتزيح بذلك إسبانيا من الصدارة.


بينما احتلت إسبانيا المرتبة الثانية بواردات بلغت 86 ألف برميل يوميا، متراجعة بنحو 31 ألف برميل عن الشهر السابق، ومن ثم جاءت البرتغال في المركز الثالث بـ68 ألف برميل يوميا.


وفي المرتبة الرابعة جاءت ليتوانيا بـ47 ألف برميل يوميا، بزيادة 26 ألفا على أساس شهري، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الخامسة بواردات لم تتجاوز 38 ألف برميل يوميا.


كما أظهرت البيانات أن متوسط صادرات الجزائر من الخام المنقول بحرا بلغ 434 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، ارتفاعا من 412 ألفا في نفس الفترة من 2024.

 

RT

 
gnews

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