قيمة الذهب في خزائن روسيا تبلغ مستوى قياسيا

وارتفعت حيازة روسيا من المعدن النفيس منذ بداية الخريف الجاري بنسبة 5.8%، وحدثت الرقم القياسي المسجل في سبتمبر الماضي، حينها سجلت 188.8 مليار دولار.
والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية التي بلغت في 27 سبتمبر الماضي 633.6 مليار دولار.
واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.
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