الثلاثاء 2024-10-08 03:59 م
 

قيمة الذهب في خزائن روسيا تبلغ مستوى قياسيا

أونصات ذهب
أونصات ذهب
الثلاثاء، 08-10-2024 01:52 م

الوكيل الإخباري - بلغت احتياطيات الذهب في روسيا مستوى قياسيا في نهاية سبتمبر الماضي عند 199.8 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

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وارتفعت حيازة روسيا من المعدن النفيس منذ بداية الخريف الجاري بنسبة 5.8%، وحدثت الرقم القياسي المسجل في سبتمبر الماضي، حينها سجلت 188.8 مليار دولار.


والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية التي بلغت في 27 سبتمبر الماضي 633.6 مليار دولار.


واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

 

RT

 
gnews

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