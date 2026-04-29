كازاخستان: لا نفكر في الانسحاب من "أوبك+"

الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الكازاخستانية أسيل سيريكباييفا أن بلادها لا تبحث في الوقت الراهن تغيير صيغة مشاركتها في تحالف "أوبك+".





وأضافت سيريكباييفا: "حتى يومنا هذا، مسألة تغيير صيغة مشاركة البلاد في التحالف ليست مدرجة على جدول الأعمال".



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية "وام" أمس الثلاثاء بأن دولة الإمارات ستنسحب من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من 1 مايو القادم. وصرحت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال الاستراتيجي بالخارجية الإماراتية عفراء الحاملي بأن القرار هو قرار استراتيجي ويستند إلى رؤية اقتصادية طويلة الأجل.





