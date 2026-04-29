الأربعاء 2026-04-29 12:00 م

كازاخستان: لا نفكر في الانسحاب من "أوبك+"

الأربعاء، 29-04-2026 11:20 ص
الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الكازاخستانية أسيل سيريكباييفا أن بلادها لا تبحث في الوقت الراهن تغيير صيغة مشاركتها في تحالف "أوبك+".


وأضافت سيريكباييفا: "حتى يومنا هذا، مسألة تغيير صيغة مشاركة البلاد في التحالف ليست مدرجة على جدول الأعمال".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية "وام" أمس الثلاثاء بأن دولة الإمارات ستنسحب من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من 1 مايو القادم. وصرحت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال الاستراتيجي بالخارجية الإماراتية عفراء الحاملي بأن القرار هو قرار استراتيجي ويستند إلى رؤية اقتصادية طويلة الأجل.
 
 


أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات والحلول المالية والرقمية

أسواق ومال مجلس الذهب العالمي يكشف تداعيات توترات المنطقة على الأسواق

أسواق ومال كازاخستان: لا نفكر في الانسحاب من "أوبك+"

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب الأجدر بجائزة الفيفا للسلام على الإطلاق



 
 




