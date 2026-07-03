الجمعة 2026-07-03 08:27 م

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل أداءً إيجابيا وتغلق مرتفعة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية آداءً إيجابياً اليوم الجمعة، في ظل تتبع مسار التهدئة في الشرق الأوسط وصدور بيانات اقتصادية في منطقة اليورو. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.60 بالمئة، مما يضع المؤ
ارشيفية
 
الجمعة، 03-07-2026 08:20 م
الوكيل الإخباري-   سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية آداءً إيجابياً اليوم الجمعة، في ظل تتبع مسار التهدئة في الشرق الأوسط وصدور بيانات اقتصادية في منطقة اليورو.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.60 بالمئة، مما يضع المؤشر على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمئة، وهو ما يمثل ارتفاعاً أسبوعياً رابعاً على التوالي، وفق شبكة (سي إن بي سي) .

وقادت أسهم قطاع المرافق المكاسب الإقليمية في ظل استمرار المستثمرين في البحث عن مراكز استثمارية دفاعية، في حين كان مؤشر "داكس" الألماني هو المؤشر الوطني الرئيسي الوحيد الذي يتداول في النطاق الإيجابي مرتفعاً بنسبة 0.76 بالمئة، مسجلاً 25,787.95 نقطة.

وكسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.42 بالمئة، مسجلاً 8,510.37 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.14 بالمئة، مسجلاً 10,667.48 نقطة.
 
 


gnews

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سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية آداءً إيجابياً اليوم الجمعة، في ظل تتبع مسار التهدئة في الشرق الأوسط وصدور بيانات اقتصادية في منطقة اليورو. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.60 بالمئة، مما يضع المؤ

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل أداءً إيجابيا وتغلق مرتفعة

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