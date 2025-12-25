مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

وارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.13 بالمئة ليغلق عند 50,407.79 نقطة، فيما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31 بالمئة ليصل إلى 3,417.98 نقطة.
