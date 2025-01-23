مصرف سوريا المركزي يصدر تعميما لتجميد حسابات مرتبطة بنظام الأسد

11:39 م

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الوكيل الإخباري- أصدر مصرف سوريا المركزي أصدر تعميما للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفق وثيقة اطلعت عليها رويترز ومصادر مطلعة. اضافة اعلان





والتعميم، الذي صدر الخميس، يطلب من البنوك "تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها. وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال 3 أيام عمل من تاريخه".



وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وأدار المجموعة الأخوين براء وحسام قاطرجي.



وقتل براء قاطرجي في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو/ تموز. ولم تعلق إسرائيل على الغارة.



ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية، بسبب "تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري"، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.



ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى حسام قاطرجي للتعليق.



وكان آل قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب في سوريا، التي اندلعت في عام 2011 بعد أن شنت حكومة الأسد حملة صارمة على الاحتجاجات الشعبية.