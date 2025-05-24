مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي

الوكيل الإخباري- ارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري إلى 691.562 مليار جنيه حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 636.765 مليار في مارس.



وبلغت احتياطيات البنك المركزي نحو 408.238 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 408.202 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، كما ارتفع إجمالي الأصول بالبنك ليسجل 6.390 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.378 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.



وسجلت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة إلى 90.235 مليار جنيه، مقابل 90.375 مليار جنيه بنهاية بنهاية مارس 2025، في حين ظلت مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية عند 27.734 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل 2025.

اضافة اعلان



وحقق البنك المركزي المصري صافي ربح بقيمة 150.056 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 134.381 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.



وكشف المركز المالي للبنك المركزي عن ارتفاع حقوق الملكية لتسجل 209.867 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 194.156 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.



وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس الماضي، خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025 بعد سلسلة من قرارات تثبيتها.



وخفض البنك سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.



وذكر البنك، أن اللجنة رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.