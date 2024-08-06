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مصر.. ارتفاع دعم الوقود 31% في العام المالي الماضي

تعبيرية
تعبيرية




 

الثلاثاء، 06-08-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، الثلاثاء، إن دعم الوقود في مصر ارتفع 31 بالمئة على أساس سنوي في العام المالي الماضي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليار دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10 بالمئة على أساس سنوي.


ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلعة مدعومة بشكل كبير، تنفيذًا لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار.


وفي أول مؤتمر صحفي عقب توليه وزارة المالية في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، قال كجوك إن "التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة"، مضيفًا أن الدولة "تحاول تحمل العبء الأكبر".


وأضاف كجوك: "سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية".

 

سكاي نيوز عربية

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