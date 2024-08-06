مصر.. ارتفاع دعم الوقود 31% في العام المالي الماضي

ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلعة مدعومة بشكل كبير، تنفيذًا لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار.
وفي أول مؤتمر صحفي عقب توليه وزارة المالية في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، قال كجوك إن "التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة"، مضيفًا أن الدولة "تحاول تحمل العبء الأكبر".
وأضاف كجوك: "سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية".
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