مصر.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه

وقالت رمسيس في تصريحات لـ RT إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة ومواصلة صندوق النقد الدولي الضغط على مصر لتحرير آخر لسعر الصرف وراء ارتفاع سعر الدولار، ووصفت ما يحدث بأنه ليس قوة الدولار ولكن ضعف الجنيه أمام الدولار.
وتراجع الجنيه أمام الدولار لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
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