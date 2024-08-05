الإثنين 2024-08-05 03:45 م
 
 

مصر.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه

الدولار
الدولار




 

الإثنين، 05-08-2024 01:45 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية، وكشفت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.


وقالت رمسيس في تصريحات لـ RT إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة ومواصلة صندوق النقد الدولي الضغط على مصر لتحرير آخر لسعر الصرف وراء ارتفاع سعر الدولار، ووصفت ما يحدث بأنه ليس قوة الدولار ولكن ضعف الجنيه أمام الدولار.


وتراجع الجنيه أمام الدولار لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

 

gnews

أحدث الأخبار

حتى السابع من أغسطس في ظل التوترات في الشرق الاوسط

عربي ودولي "لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها عبر أجواء العراق وإيران

تعبيرية

عربي ودولي مجلس الدولة الليبي ينتخب رئيسا جديدا له غدا الثلاثاء

غزة

فلسطين دفن جثامين 84 شهيدا سلمهم الاحتلال في مقبرة جماعية

اوميجا 3

طب وصحة كيف تعرف أن جسمك يحتاج الأوميجا 3؟

تعبيرية

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن محافظة مصرية.. والحكومة ترد

بطيخ

فيديو منوع طريقة رائعة لتقطيع البطيخ

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض بورصات عربية على خطى الأسواق العالمية

كتائب القسام

فلسطين عمليات للقسام في رفح وخان يونس





 


 


الأكثر مشاهدة