مصر.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية، وكشفت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.



وقالت رمسيس في تصريحات لـ RT إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة ومواصلة صندوق النقد الدولي الضغط على مصر لتحرير آخر لسعر الصرف وراء ارتفاع سعر الدولار، ووصفت ما يحدث بأنه ليس قوة الدولار ولكن ضعف الجنيه أمام الدولار.