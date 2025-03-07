الجمعة 2025-03-07 03:26 م
 

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التقديرات في 2024

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 07-03-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري- نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية في نهاية العام الماضي، مدفوعا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 0.2% من الربع السابق.

اضافة اعلان


وهذا ضعف الوتيرة التي سجلت سابقا، وهو الأمر الذي توقعه كل خبراء الاقتصاد باستثناء خبيرين. ولكن ذلك يمثل تباطؤا في الزخم الذي يؤكد مدى معاناة المنطقة من حالة عدم اليقين.

وانخفضت الصادرات والواردات بواقع 0.1% في الربع الأخير. وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن كانت جميعها أقل من الربع السابق عليه.


وانعكس هذا التباطؤ في التوقعات المحدثة أمس الخميس، من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.9% والعام المقبل إلى 1.2%. 

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال ارتفاع الصادرات الصينية في أول شهرين من العام الجاري

ا

أخبار محلية الأمن العام يصدر بيانا حول مصير الفتاة العربية المتغيبة عن منزل ذويها

ا

أسواق ومال "أرامكو" السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا

ت

أخبار محلية التوثيق الملكي يعرض وثيقة لمنح المرأة حق الانتخاب في مجلس النواب

ا

أسواق ومال نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التقديرات في 2024

ت

فلسطين خطيب المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه برمضان

ا

أخبار محلية الإفتاء توضح حكم تناول أدوية لسد الشهية في رمضان

ل

الطقس الأرصاد تدعو سكان هذه المناطق إلى الحذر



 
 



 
الأكثر مشاهدة